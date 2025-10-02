فرص عمل في الأردن برواتب تصل إلى 290 دينارًا

أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، عن توفير 3 فرص عمل جديدة للشباب المصري في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك من خلال مكتب التمثيل العمالي بالأردن برئاسة الملحق العمالي محمود فهمي.

وتشمل الوظائف، العمل في مجال صناعة المواسير الأسمنتية والمنتجات الأسمنتية، برواتب تتراوح بين 250 و290 دينارًا أردنيًا.

ويأتي هذا الإعلان تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام الكوادر المصرية، بما يعزز من فرص التشغيل للشباب ويدعم استثمار طاقاتهم في مجالات جديدة.

اتفاق مصري أردني لتسهيل إجراءات العمالة

أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه الفرص تأتي في إطار الاتفاق المبرم بين وزارتي العمل في مصر والأردن، لتفعيل الربط الإلكتروني بين البلدين، الأمر الذي يسهم في تبسيط إجراءات استقدام العمالة المصرية، والحد من ظاهرة السمسرة غير القانونية.

امتيازات وضمانات اجتماعية

أشارت الوزارة، إلى أن فرص العمل المطروحة تتضمن امتيازات اجتماعية وصحية، بما يضمن توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين المصريين في الأردن.

آلية التقديم

دعت الوزارة، الشباب الراغبين في الالتحاق بهذه الفرص إلى سرعة التسجيل، وذلك بدءًا من اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 ولمدة 5 أيام، عبر الرابط الإلكتروني المخصص للتقديم، من هنا.

