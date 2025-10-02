أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إنجاز بحثي جديد يُضاف إلى سجل التميز العلمي المصري، وذلك بحصول 7 معامل بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية على الاعتماد الدولي وتجديده، بإجمالي 20 اختبارًا معمليًا، طبقًا للمواصفة القياسية العالمية ISO/IEC 17025:2017.

وجاء هذا الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد بالتعاون مع منظمة الاعتماد الدولي للمعامل، ليعزز مكانة المعهد كمركز بحثي رائد على المستويين الإقليمي والدولي في مجال الصحة الحيوانية والخدمات التشخيصية المرتبطة بالتناسليات الحيوانية.

تصريحات وزير الزراعة

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا الإنجاز يُمثل خطوة محورية في جهود الدولة لحماية وتنمية الثروة الحيوانية، ويعكس التزام الوزارة برفع كفاءة معاملها البحثية لتكون المرجعية الأساسية في ضمان صحة الحيوان وجودة الإنتاج.

وأشار إلى أن تجديد هذا الاعتماد الدولي يرفع مستوى ثقة المربين والمستثمرين في دقة المخرجات العلمية، ودعم القدرة على التشخيص المبكر للأمراض التناسلية والوبائية، بما يخدم الخطة الاستراتيجية للدولة في تحسين السلالات وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى فاضل، مدير المعهد، أن هذا الإنجاز جاء تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، مؤكدًا أن الاعتماد يعد تتويجًا لالتزام المعهد بتطبيق أعلى معايير الجودة وإصدار نتائج دقيقة وموثوقة.

وأضاف أن تجديد الاعتماد شمل 5 معامل رئيسية هي: معمل البروسيلا، معمل الفيروسات، معمل السل، معمل اللبن، ومعمل السموم الفطرية، إلى جانب اعتماد معملين جديدين هما: معمل الميكوبلازما، ومعمل النيوسبورا.

وأوضح أن هذا النجاح يعزز ثقة العملاء المحليين والدوليين في المخرجات العلمية للمعهد، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون وتبادل الخبرات مع المراكز البحثية العالمية، مشددًا على أن المعهد سيواصل تطوير قدراته لدعم قطاع الثروة الحيوانية وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس| سحب ممطرة على هذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

هل فتحت مصر مفيض توشكى لاستقبال مياه الفيضانات القادمة من السودان؟

رغم شحنه ووجود رصيد.. أسباب قطع الكهرباء فجأة عن العداد مسبق الدفع