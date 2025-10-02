وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس اليوم لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية، سؤالًا إلى المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بشأن موقفه من مادة الحبس الاحتياطي، وعدم الحاجة إلى تعديلها.

وسأل رئيس مجلس النواب، وزير العدل، حول ما إذا كان يرغب في التراجع عن الآراء التي أدلى بها في اجتماع اللجنة العامة بالأمس وهو ما عقب عليه الوزير، موضحًا: "القضايا القانونية والقضائية بطبيعتها تخضع للتشاور المستمر".

وأشار وزير العدل، إلى أنه أرسل مذكرة رسمية صباح اليوم إلى المجلس تتضمن الرأي النهائي للحكومة بشأن المواد محل الاعتراض.

وكرر رئيس البرلمان سؤاله لوزير العدل قائلًا: هل تراجعت عما ذكرته أمس؟، فأجاب وزير العدل: "نعم، تراجعت عن حديثي أمس باللجنة العامة".

