

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي السادس والأخير من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وذلك تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 552 لسنة 2025 الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة المجلس للانعقاد.



وأعرب وزير الشؤون النيابية، في كلمته أمام الجلسة، عن تقدير الحكومة البالغ لجهود مجلس الشيوخ خلال فصله التشريعي الأول، مشيدًا بالأداء البرلماني الذي اتسم بالحكمة والرشادة، وما قدمه من إسهامات بارزة أثرت العملية التشريعية.



وأكد فوزي أن مجلس الشيوخ، في تجربته الأولى، قدّم رؤى ودراسات عميقة انعكست إيجابًا على منظومة العمل العام، واصفًا أعضاء المجلس بأنهم "نخبة ممتازة" تميزت بالطرح الموضوعي والبصيرة الواسعة.



وأوضح أن استخدام الأعضاء للأدوات البرلمانية كان دومًا لصالح الوطن، وبأسلوب يتسم بالحكمة والأدب الرفيع، ما أضاف رصيدًا مهمًا للحياة النيابية المصرية.



واختتم وزير الشؤون النيابية كلمته متمنيًا التوفيق لجميع الأعضاء، سواء من سيواصلون عضويتهم في المرحلة المقبلة، أو من سيخوضون انتخابات مجلس النواب، أو من سيستكملون مسيرتهم المهنية في مجالات أخرى، داعيًا لهم بالنجاح والسداد أينما كانوا.