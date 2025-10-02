إعلان

الرئيس السيسي يهنئ رئيس غينيا بذكرى الاستقلال

كتب : محمد نصار

01:36 م 02/10/2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى الفريق أول مامادي دومبويا، رئيس جمهورية غينيا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

كما أوفد الرئيس عبد العزيز الشريف، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة غينيا بالقاهرة لنقل التهنئة بهذه المناسبة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس غينيا ذكرى الاستقلال

