الرئيس السيسي يهنئ رئيس غينيا بذكرى الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى الفريق أول مامادي دومبويا، رئيس جمهورية غينيا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

كما أوفد الرئيس عبد العزيز الشريف، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة غينيا بالقاهرة لنقل التهنئة بهذه المناسبة.

