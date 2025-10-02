وقّعت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة والسكان، بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة الجديدة، بهدف تدريب طلاب كلية الطب وأطباء الامتياز، في إطار دعم جودة التعليم الطبي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يأتي هذا التعاون تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتعزيز كفاءات الأطباء الشباب وتطوير مهاراتهم العملية.

وقّع البروتوكول الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، بحضور عدد من قيادات الهيئة والجامعة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن البروتوكول يهدف إلى إكساب الطلاب المهارات العملية التي تضمن جودة التعليم الطبي، فيما أكد الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار أن التدريب سيتم داخل مستشفيات ومعاهد الهيئة في مختلف المحافظات، تحت إشراف أساتذة كلية الطب وخبراء الهيئة، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2028، في تخصصات متعددة تشمل الباطنة، جراحة القلب والصدر، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأعصاب، الحروق والتجميل، وغيرها.

من جانبه، وصف الدكتور معوض الخولي، البروتوكول بأنه شراكة استراتيجية تقوم على تبادل الخبرات والإمكانات بين الجامعة والهيئة، بما يضمن إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على خدمة المجتمع بكفاءة عالية.

