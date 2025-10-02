الرعاية الصحية: إنشاء وحدتين لزراعة النخاع بمجمعي الأقصر والسويس

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، اجتماعه الدوري رقم 90 برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة، حيث ناقش عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير المنظومة الصحية وتعزيز استدامتها، وأصدر مجموعة من القرارات الجديدة الداعمة لمسيرة التحديث وتقديم خدمات طبية ذات جودة عالمية.

وفي هذا الإطار، وافق المجلس، على إنشاء وحدتين لزراعة النخاع بمجمع الأقصر الدولي ومجمع السويس الطبي، لتكونا إضافة نوعية في خدمات إقليمي الصعيد والقناة، مع اعتماد لائحة التعاقدات الخاصة بهما لاستقطاب أفضل الكفاءات والخبرات الطبية، تمهيدًا لبدء التشغيل خلال نوفمبر المقبل.

كما وافق المجلس، من حيث المبدأ، على بروتوكول تعاون مع الجانب السيراليوني، يتيح علاج الوافدين ضمن برنامج السياحة العلاجية (نرعاك في مصر)، بما يسهم في تعزيز التعاون الدولي ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للسياحة العلاجية.

وأعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة، عن إطلاق "جائزة الابتكار في المجال الطبي"، على أن يبدأ التقديم لها والإعلان عن نتائجها خلال الملتقى السنوي السادس للهيئة في نوفمبر القادم، مؤكدًا أهمية مشاركة مختلف القطاعات للتنافس على الجائزة ودعم ثقافة الابتكار في الرعاية الصحية.

وفيما يتعلق بتنمية الكوادر البشرية، اعتمد المجلس ضوابط منح خصومات من المصروفات الدراسية لبعض طلاب مدارس التمريض الفنية من أبناء العاملين والمستحقين للدعم الاجتماعي من وزارة التضامن، وكلف الإدارة التنفيذية بإعداد هيكل تنظيمي مُحدث لمنظومة التمريض.

كما وافق على تدريب طلاب الامتياز بكلية الطب البشري بجامعة بدر داخل منشآت الهيئة وفق الضوابط المنظمة، إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للجامعات لتدريب طلاب الكليات الطبية الحكومية.

واعتمد المجلس، كذلك، تقرير لجنة استكمال استلام أصول المرحلة الأولى للمنشآت الصحية بمحافظة أسوان، وكلف الإدارة التنفيذية بمخاطبة الجهات المعنية لإضافة مستفيدين جدد إلى خدمات المنظومة.

كما استعرض التقرير الشهري للمؤشرات المالية للمنشآت الصحية بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحي الشامل، والذي أظهر استمرار التحسن في معدلات الإيرادات والنقد الأجنبي.

وأكد مجلس الإدارة، أن اجتماعاته تُعقد بصفة دورية كل شهر لمتابعة خطط التطوير، وتحديث السياسات، ووضع الرؤى المستقبلية الكفيلة بضمان جودة الخدمات واستمرارية ضبط وتنظيم تقديم الرعاية الصحية للمواطنين المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل.

شارك في الاجتماع الدكتور هاني راشد نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس من ممثلي النقابات الطبية والخبراء والمتخصصين، إلى جانب قيادات الهيئة التنفيذية وعدد من المستشارين الفنيين عبر الحضور المباشر أو تقنية الزووم.

