وزير الزراعة يتابع تنفيذ مشروع التجمعات الزراعية التنموية في سيناء

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة بشبه جزيرة سيناء، الممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

حضر الاجتماع مساعدو رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقيادات من قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وتنمية سيناء، وإدارة المياه بالقوات المسلحة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة، وممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

في بداية اللقاء، أعرب وزير الزراعة، عن تقديره العميق للقوات المسلحة على دورها المحوري في تنفيذ المشروعات التنموية، مؤكدًا أن الدولة المصرية وضعت سيناء على خريطة التنمية الشاملة ضمن خطة طموحة غير مسبوقة لتعمير "أرض الفيروز"، وتحويلها إلى منطقة جاذبة للسكان والاستثمارات، وربطها بالدلتا وباقي محافظات الجمهورية. كما شدد على الدور الوطني والتنموي الكبير للقوات المسلحة في دعم هذه الخطة القومية.

وناقش الاجتماع آليات تعظيم الاستفادة من المتبقي من قرض الصندوق العربي، المخصص لإنشاء التجمعات الزراعية التنموية بسيناء، بما يضمن تحقيق أهداف المشروع في التنمية الزراعية المستدامة، وزيادة الرقعة الزراعية، وتعزيز الاستقرار الأسري والمعيشي للأهالي.

وأوضح "فاروق"، أن التجمعات الزراعية الجديدة تهدف إلى تعزيز الاندماج المجتمعي بين الوافدين من الوادي والدلتا مع أبناء سيناء، وخلق مجتمعات قادرة على مواجهة التحديات وتحسين مستوى المعيشة، على غرار النماذج السابقة التي نُفذت بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء والجهات المعنية.

كما وجه الوزير، بضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال وتذليل أي معوقات أمام المنتفعين، وتقديم الدعم الكامل للتجمعات الزراعية، مكلفًا مركز بحوث الصحراء بدراسة مواقع جديدة لإنشاء تجمعات مستقبلية بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.

وأكد أن هذه المشروعات تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المتكاملة في سيناء.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس مركز بحوث الصحراء عرضًا تفصيليًا حول الموقف التنفيذي للمشروع والخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى الرؤية الاستراتيجية للوزارة في استغلال القرض المتبقي بما يحقق أقصى قيمة مضافة ويضمن استدامة الموارد وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال مركز بحوث الصحراء، تشرف فنيًا على مشروع التجمعات الزراعية في سيناء، والذي يضم 18 تجمعًا على مساحة 11 ألف فدان.

وتقوم الوزارة بتقديم مختلف الخدمات التنموية والإرشادية عبر المركز وقطاعاتها المختلفة، فضلًا عن توفير المعدات والآلات الزراعية للمنتفعين من خلال جهازي تحسين الأراضي والزراعة الآلية.

