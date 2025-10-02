البيئة تتلقى طلبات لفتح 561 موقعًا لتجميع القش

أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، جولة مفاجئة في عدد من مواقع تجميع قش الأرز بمحافظتي الدقهلية والقليوبية، وذلك في إطار متابعتها الميدانية لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بـ"السحابة السوداء"، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

وخلال الجولة، شددت الوزيرة، على ضرورة الإسراع في جمع قش الأرز وتعظيم الاستفادة منه للحد من ظاهرة حرقه وما يترتب عليها من أضرار صحية وبيئية، مؤكدة أهمية التنسيق مع قطاع الميكنة الزراعية بمديريات الزراعة لضمان استدامة المعدات المخصصة لعمليات الجمع والكبس.

وأوضحت أن المنظومة تلقت حتى الآن 166 طلبًا لتأجير معدات جمع وكبس قش الأرز، تم تنفيذ 111 طلبًا منها، منها 60 طلبًا من محافظة الدقهلية تم تلبية 40 منها.

كما تم تلقي طلبات لفتح 561 موقعًا لتجميع القش على مستوى المحافظات المشاركة، جرى تشغيل 411 موقعًا بالفعل، بينها 220 موقعًا بالدقهلية التي سجلت أكبر حجم من عمليات الجمع بلغ نحو 77 ألف طن، إلى جانب فتح مواقع جديدة بمحافظة القليوبية.

وخلال لقاء المزارعين والمتعهدين في مواقع الجمع، أكدت منال عوض، أن قش الأرز يمثل موردًا اقتصاديًا وبيئيًا مهمًا يمكن إعادة تدويره وتحويله إلى منتجات متعددة، إلى جانب دوره في تحسين الصحة العامة وحماية البيئة من أضرار الحرق.

كما حثت المزارعين والمتعهدين على سرعة جمع وكبس المخلفات الزراعية من الأراضي لإتاحة الفرصة لزراعة المحاصيل التالية، والاستفادة المثلى من قش الأرز باعتباره موردًا بيئيًا ذا قيمة عالية.

واختتمت الوزيرة، جولتها بمناشدة المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي حالات حرق لقش الأرز من خلال الخط الساخن لغرفة الأزمات والكوارث بوزارة البيئة (0220532503) أو عبر واتساب (01222693333)، للتعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

