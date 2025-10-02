حالة الطقس| سحب ممطرة على هذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود السحب الممطرة على شرق ليبيا بالقرب من الحدود المصرية، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مدينة السلوم مع تقدم الوقت.

وأضافت الهيئة: "أما بالنسبة لباقي أنحاء الجمهورية أجواء مستقرة على أغلب الأنحاء، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 33 درجة".

