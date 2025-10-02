إعلان

حالة الطقس| سحب ممطرة على هذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

كتب : محمد نصار

10:20 ص 02/10/2025

الطقس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود السحب الممطرة على شرق ليبيا بالقرب من الحدود المصرية، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مدينة السلوم مع تقدم الوقت.

وأضافت الهيئة: "أما بالنسبة لباقي أنحاء الجمهورية أجواء مستقرة على أغلب الأنحاء، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 33 درجة".

559146776_1218114760347089_6031129401559590108_n

اقرأ أيضًا:

هل فتحت مصر مفيض توشكى لاستقبال مياه الفيضانات القادمة من السودان؟

بالرغم من شحنه ووجود رصيد.. أسباب قطع التيار الكهربائي فجأة عن العداد مسبوق الدفع

رحلة تاريخية.. موعد نقل قناع توت عنخ آمون للمتحف المصري الكبير

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس سحب ممطرة درجات الحرارة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الخميس
رغم شحنه ووجود رصيد.. أسباب قطع الكهرباء فجأة عن العداد مسبق الدفع