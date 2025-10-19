كشفت الإعلامية لميس الحديدي، عن تفاصيل جديدة تتعلق بتكلفة رغيف الخبر بعد قرار رفع أسعار السولار، بعد تواصلها مع وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأعلنت الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" على شاشة "النهار"، أن الوزارة أكدت أن الدولة ستتحمل قيمة فارق التكلفة السنوية لارتفاع السولار، والمقدرة بـ 1.1 مليار جنيه، وذلك لضمان عدم تأثر المواطن.

وأوضحت أن الرد الوارد من وزير التموين، أكد فيه أن متوسط تكلفة إنتاج رغيف الخبز التمويني، بعد تحريك سعر السولار، أصبح 162 قرشًا، وبما أن الرغيف يُباع للمواطن بعشرين قرشًا فقط، فإن قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة عن كل رغيف تصل إلى 142 قرشًا.

وأشار الوزير إلى أن قيمة الدعم الإجمالي المخصص للسلع التموينية في الموازنة تبلغ 116 مليار جنيه، وهو ما يمثل 72% من التكلفة الإجمالية لدعم السلع.

وشدد وزير التموين، على أنه لا يوجد أي تغيير في نظام صرف الخبز أو المقررات التموينية ضمن منظومة الدعم السلعي المعمول بها حاليًا.

وفيما يتعلق بالمذكرة التي قدمتها الشعبة العامة للمخابز لإعادة النظر في تكاليف إنتاج الخبز، أكدت الحديدي أن الوزير أشار إلى أنه جارٍ بالفعل "دراسة المقترح" المقدم من الشعبة بهذا الشأن.