كتب - محمد سامي

واصلت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة دورها الوطني في تعزيز الوعي المجتمعي، من خلال تنظيم الندوة التثقيفية الـ42 تحت شعار "الوعي والإيمان"، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، في إطار احتفالات مصر بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

وحظيت الندوة بإشادة واسعة لما تضمنته من رسائل وطنية مؤثرة ومحتوى متنوع يجسد معاني الانتماء والتضحية.

تضمنت الفعاليات فقرة فنية وتثقيفية بعنوان "أصل الحكاية" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية، سلطت الضوء على تماسك الجبهة الداخلية خلف القيادة السياسية والعسكرية، ودور ذلك في تحقيق النصر، مع التأكيد على وعي الشعب المصري في مواجهة الشائعات والدعايات المغرضة التي تستهدف وحدة الصف الوطني.

كما شهدت الندوة عرضًا مسرحيًا بعنوان "وانتصرنا"، جسد إصرار أبطال القوات المسلحة على استعادة الأرض بعد نكسة 1967، مستعرضًا بطولات عملية رأس العش وإغراق المدمرة إيلات وضربات القوات الجوية خلال يوليو من العام نفسه، وصولًا إلى وحدة الشعب والجيش التي مهدت لتحقيق نصر أكتوبر.

وتخللت الفعاليات أيضًا عرض الفيلم الوثائقي "حرب أكتوبر"، الذي تضمن مشاهد وتسجيلات نادرة، بينها مقاطع لوزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك موشيه ديان وهو يوجه جنوده بالانسحاب، إلى جانب تسجيلات لجنود إسرائيليين يستغيثون خلال الهجوم المصري، وشهادة أحد الأسرى الإسرائيليين حول انهيار قيادته أثناء الحرب.

وخلال عرض الفيلم، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحية عدد من أبطال حرب أكتوبر المشاركين في الوثائقي، والتقاط صور تذكارية معهم تقديرًا لعطائهم وتضحياتهم.

كما تضمنت الندوة فقرة بعنوان "دور الفن في بناء الوعي"، أعقبها عرض الفيلم الوثائقي "حروب لا تنتهي"، وفقرة فنية بمشاركة كورال وزارة الشباب والرياضة، في رسالة تؤكد استمرار دور الفن والثقافة في ترسيخ قيم الوعي والانتماء لدى الأجيال الجديدة.