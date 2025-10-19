الرئيس السيسي: ترامب قادر على وقف الحرب وإحلال السلام بالشرق الأوسط

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، موضحا أن الرئيس الأمريكي قادر على إحلال السلام في المنطقة.

وأضاف خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ42 والتي تنظمها القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، أن الاتصالات كانت مستمرة مع كل دول العالم والدول المعنية بوقف الحرب في غزة.

وتابع : "بفضل الله تعالى تم إيقاف الحرب في أكتوبر أيضًا، وتم عقد مؤتمر شرم الشيخ للسلام، وهو فضل كبير من ربنا".

ووجه الرئيس السيسي، التحية والتقدير والاحترام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: "كان تقديرنا ويقيننا أن الرئيس ترامب قادر على وقف الحرب وإحلال السلام بإرادته وعزيمته القوية، وكان تقديرنا في محله، تم إيقاف الحرب، المرحلة الأولى إطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات، تسليم الأسرى الإسرائيليين، والاستعداد لإعادة الإعمار، وعقد المؤتمر في القاهرة لإعادة الإعمار في غزة".