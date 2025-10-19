إعلان

الرئيس السيسي: التحدي الاقتصادي لن ينتهي إلا بـ"إرادة الشعب"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

05:32 م 19/10/2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التحدي الاقتصادي الذي تواجهه مصر لن ينتهي إلا بـ"إرادة الشعب، وجهده، وفهمه لطبيعة المرحلة"، مؤكدًا أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة كانت ضرورية ولا بديل عنها.

وأضاف الرئيس خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ42 والتي تنظمها القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة،: "أنا واحد منكم، مش بعيد عن الواقع اللي موجود في البلد، بس مفيش حل تاني غير اللي إحنا بنعمله"، مشددًا على أن الحراك الاقتصادي لا يتوقف، بل هو مسار مستمر نحو التقدم.

وضرب الرئيس مثالًا بالأسرة المصرية، موضحًا أن أي بيت إذا زادت مصروفاته عن دخله، يضطر للاستدانة، وهو ما يترتب عليه أعباء وفوائد وأقساط، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على ضبط هذا التوازن من خلال سياسات رشيدة.

