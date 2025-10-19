"الموضوع هيتحل".. أول تعليق من السيسي بعد زيادة أسعار البنزين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأموال التي تدفعها الحكومة لدعم أسعار البنزين والوقود "من السلف".

وأضاف السيسي في الندوة التثقيفية، الأحد: الفرق بين سعر الوقود ودعمه رقم أقل من اللي بتقول عليه ده، صحيح، بس انت عارف إني بدعم الوقود ده بالسلف، فالجنيه اللي بحطه في الوقود ده، مش جنيه، ده جنيه مضاف إليه السلف، اوعوا تتخلوا عن مسؤوليتكم في تغيير الواقع، اوعوا، لازم ناخد بالأسباب وبالجهد والتحمل.

وأوضح السيسي: ممكن ناس كتير تقعد تتكلم، وأنا مقدر الكلام، بس اللي ميعرفش يذاكر.

وتابع السيسي: يعني لو موازنتي مليار جنيه، ومعايا 900 مليون، هستلف 100 مليون، طب السنة اللي بعدها، المليار بقوا مليار و900 مليون، والمسألة مش بتتحل، عشان أنا خايف، المسألة لازم تتحل، هنعاني، لكن بفضل الله، الموضوع ده هيتحل، ومتخافوش على مصر، وأنا والله مش بجامل، بس ده عشم، عشم في الله، لازم اللي احنا فيه ده بفضل الله يتغير.

وأكمل الرئيس السيسي: هو مالك الملك ولا؟ مالك الملك؟ ردوا عليَّ كلكم، هو الناس نسيت ياعيني من كثرة الأحداث، إن الوجود له صاحب، هو مش قادر يعطينا؟ قادر، لكن إنك تجتهد لتغيير الواقع، ده اختبار، أنا عشمان في ربنا، واللي بعمله محاولة مني أنا وزملائي لتحديات بقالها سنين كتيرة، ومش بسيء لحد، لا والله، بس لازم نكون متفهمين لده، مفيش احنا وانتوا، فيه احنا، دي بلدنا.

ماذا حدث؟

صباح الجمعة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان لها، أنه تم تحريك أسعار الوقود في السوق المحلي وذلك على النحو التالي:

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا.

بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا.

بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا.

السولار: 17.5 جنيهًا للتر بدلًا من 15.5 جنيهًا.

غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.

وأضاف البيان أن القرار جاء في ضوء التطورات المحلية والإقليمية والعالمية وتأثيرها على أسعار الطاقة، مشيرًا إلى أنه سيتم تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي لمدة عام كامل كحد أدنى، دون أي زيادات جديدة خلال تلك الفترة.