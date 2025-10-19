كتب- مصراوي:

حضر المستشار عصام الدين فريد، الفائر منذ 24 ساعة بمنصب رئاسة مجلس الشيوخ، لمدة 5 سنوات مقبلة وهى مدة الفصل التشريعي الثاني، الندوة التثقيفية رقم 42، والتي تنظمها القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة في مركز المنارة بالقاهرة الجديدة والتي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الأحد.



ويعد هذا الحضور هو أول ظهور رسمي في مناسبة رسمية لرئيس مجلس الشيوخ، بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.



وقد فاز المستشار عصام فريد، ، بإجمالى عدد المصوتين 299 عضوا، وجاءت النتيجة بدون أصوات باطلة، وحصل المستشار عصام الدين فريد على 299 صوتا.



وكان المستشار عصام فريد، المرشح الوحيد الذي أقدم على الترشح لرئاسة المجلس.

كان مجلس الشيوخ افتتح الفصل التشريعي الثاني أمس، وترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا وهو النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب الناصري، ويعاونه أصغر عضوين بالمجلس اليمين الدستورية وهما المهندس محمد طارق نصير وأحمد خالد ممدوح كأصغر الأعضاء.



ويُعد المستشار عصام الدين فريد أحد أبرز القامات القضائية في مصر، لما يتمتع به من خبرة طويلة ومسيرة حافلة امتدت على مدار أكثر من خمسة عقود داخل سلك القضاء.

ولد المستشار عصام الدين فريد في القاهرة، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1973 بتقدير عام جيد جدًا. بدأ مسيرته المهنية في النيابة العامة حيث عمل وكيلًا للنائب العام بنيابة السيدة زينب، ثم مديرًا لنيابة المعادي، قبل أن يتدرج في السلك القضائي ليشغل عدة مناصب منها رئيس بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، ثم رئيسًا لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ثم مستشارًا بمحكمة جنايات القاهرة.



والتحق بالعمل في المكتب الفني للنائب العام المستشار رجاء العربي بين عامي 1990 و2000، ثم تم انتدابه لجهاز الكسب غير المشروع لمدة عام، ليعود بعدها للعمل رئيسًا بمحاكم جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة.



وشغل المستشار عصام الدين فريد كذلك منصب رئيس المحاكم العسكرية الاستئنافية بمملكة البحرين خلال فترة إعارته هناك، قبل أن يعود إلى مصر ليواصل مسيرته رئيسًا لإحدى دوائر جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة.



وبحسب قانون السلطة القضائية القائم على مبدأ الأقدمية المطلقة في اختيار رؤساء محاكم الاستئناف، تولى المستشار عصام الدين فريد رئاسة عدة محاكم استئناف على مدار السنوات الماضية، منها استئناف قنا واستئناف أسيوط واستئناف الإسكندرية، إلى أن تم تعيينه رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة للعام القضائي 2021 – 2022.



ويُعد انتخاب المستشار عصام الدين فريد رئيسًا لمجلس الشيوخ تتويجًا لمسيرته الثرية في ساحة العدالة، وتجسيدًا لثقة أعضاء المجلس في خبرته القانونية الواسعة ومسيرته الحافلة بالعطاء في خدمة القضاء المصري