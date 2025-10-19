"الزراعة" تصدر 385 ترخيص تشغيل لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني



أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عن إصدار 385 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الجاري.



جاء ذلك وفقًا لتقرير تلقاه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حول أبرز أنشطة القطاع خلال تلك الفترة.



وبحسب بيان صحفي، أكد سليمان أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة ونائبه المهندس مصطفى الصياد، بتيسير إجراءات تراخيص الأنشطة مع الالتزام بمعايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقًا للضوابط القياسية، بما يحقق دعم الأداء وزيادة فرص التصدير.



وأشار إلى أن من بين التراخيص الصادرة 98 تصريحًا لتربية الماشية للمربين الصغار، مؤكدًا التنسيق الكامل مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية لضمان تطبيق اشتراطات الأمان الحيوي. كما تمت الموافقة على 346 تسجيلة لمخاليط وإضافات الأعلاف منها 261 تسجيلة محلية و85 مستوردة، إلى جانب إصدار 4 موافقات فنية لإقامة مشروعات داجنة جديدة بالظهير الصحراوي.



وأضاف أن القطاع يواصل دعم المصانع المحلية، حيث أُجريت تجارب تجانس لـ28 خط إنتاج أعلاف في 16 مصنعًا تمهيدًا لمنح تراخيص التشغيل، فضلًا عن الموافقة على تصدير منتجات أعلاف وأسماك ومصنعات دواجن لعدد من الدول العربية والأجنبية.



ولفت سليمان إلى إطلاق خدمة الحصول على تراخيص التشغيل إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية والصفحة الرسمية للوزارة، لتيسير الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات.



وأوضح أن القطاع ينسق مع الأجهزة الرقابية لشن حملات تفتيش مفاجئة على مخازن الأعلاف وخاماتها لمواجهة أي محاولات احتكار أو رفع مصطنع للأسعار، إلى جانب تنظيم ندوات إرشادية وورش عمل ميدانية لتدريب المربين على أساليب التغذية والرعاية الحديثة.



وأكد رئيس القطاع استمرار متابعة رؤوس الماشية ضمن المشروع القومي للبتلو وتقديم الدعم الفني المستمر للمستفيدين بجميع المحافظات.

اقرأ أيضاً:

أجواء خريفية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الأحد

أسعار العمرة 2025-2026.. الاقتصادية والخمس نجوم

اليوم.. قناع توت عنخ آمون يودع جمهور المتحف المصري بالتحرير