ياسر جلال: الرئيس السيسي لم يكن يعلم بتمثيلي لشخصيته في "الاختيار"

قال الفنان ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، إن تجسيده لدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسلسل "الاختيار" كان مفاجأة للرئيس.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، أشار جلال إلى أن الرئيس لم يكن على علم باختياره لهذا الدور، على عكس ما يشاع.

وأشار جلال، إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحملت مخاطرة تصوير حلقتين من المسلسل دون إخبار الرئيس، "تامر مرسي تحمل تكلفة تصوير أول حلقتين من المسلسل على حسابه وبعد المونتاج أرسل المشاهد للرئيس السيسي"، مؤكدًا أن هذا العمل وثّق لحظة مفصلية في تاريخ مصر بصدق ودقة متناهية.

وأضاف جلال أن الرئيس تفاجأ بأدائه للشخصية، مشددًا على أن التزامه بالحقيقة في التصوير كان هدفه الأساسي، حيث رفض أي محاولات لتجميل الأحداث، مؤكدًا أن المسلسل قدم الحقائق كما حدثت فعليًا.

وأكد جلال أن الرئيس نصحه باحترام شخصية الرئيس الأسبق محمد مرسي في الأداء، مشيرًا إلى أن السيسي أكد على أهمية الصدق في تجسيد الأحداث، مع الحفاظ على الاحترام في التعامل مع جميع الشخصيات التاريخية.

وأكمل: "قابلت الرئيس وكان بيتحرى الصدق في كل أحداث المسلسل وقالي "أنا علاقتي بالدكتور مرسي كانت جيدة جدًا، وكنت بتعامل معاه بمنتهى الاحترام ولازم تتعامل مع شخصيته في المشاهد بكل احترام".

وتابع أن تعاونه مع المخرج بيتر ميمي والكاتب هاني سرحان وفريق العمل كان حاسمًا في نجاح المسلسل، موضحًا أن الرئيس لم يتدخل في تفاصيل الإنتاج، بل ترك الأمر للمحترفين لتقديم عمل يعبر عن تلك الفترة التاريخية.

وشدد الفنان على فخره بتقديم هذا الدور، مشيرًا إلى أن "الاختيار" لم يكن مجرد عمل درامي، بل وثيقة تاريخية تعكس لحظة فارقة، معبرًا عن سعادته بإسهامه في إيصال هذه الرسالة للجمهور.