كشف مهند محي الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة الجلالة وقائد الفريق الحاصل على المركز الثاني بمسابقة "حملة على القد"، فئة "البوستر" التي انعقدت بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري والاتحاد الأوروبي وذلك على هامش أسبوع القاهرة للمياه الذي انعقد خلال الأيام الماضية.

وقال "مهند" لمصراوي، إن فكرة البوستر التي خاض بها المسابقة موجهة للمزارعين والجمهور العام بهدف ترشيد استخدام المياه والمحافظة عليها سواء في الزراعة أو الاستخدام الشخصي موضحا أنه فكرة المحافظة على وضرورة توعية الجماهير بها يجب أن تكون أولوية لدى المجتمع.

وأوضح مهند، أنه تعرف على المسابقة من خلال الجامعة حيث أجريت كلية الاجتماع اختبار على الطلاب المؤهلين لخوض المسابقة ووقع الاختيار عليه واثنين آخرين مؤكدًا على أنهم كانوا على منتهى الحرفية بالأمر.

واستكمل: بدأنا باختيار الألوان التي تناسب الصورة وقمنا بالفعل بإنجاز الرسم وتقدمنا به للوزارة وبعد ذلك بدأنا الاختبارات بمقر وزارة الري بالعاصمة الإدارية حتى وصلنا للاختبارات النهائية وحصلنا على المركز الثاني بأسبوع القاهرة للمياه.

واختتم مهند حديثه " فخور بالفوز وحلمي أفتح شركة دعاية وإعلان" وأكد على أنه سيحضر أسبوع القاهرة للمياه الذي ينعقد كل عام كضيف.

