قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الاقتصاد المصري تأثر بشدة جراء انخفاض إيرادات القناة بسبب الأوضاع الإقليمية.

وأشار ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر إلى أن القناة كمصدر رئيسي للدخل

القومي، خسرت نحو 66% من إيراداتها و50% من حركة السفن.

وأشار ربيع إلى أن السلام الإقليمي هو مفتاح استعادة القناة لدورها الاقتصادي، مؤكدًا أن قناة السويس تظل بلا بديل عالمي، وأن الهيئة تعمل على تعزيز خدماتها وشراكاتها لتخفيف تأثير الأزمات الراهنة.

وأضاف ربيع أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجموعة ميرسك، روبرت أوجلا، عكس التزام مصر بجذب الاستثمارات، مشددًا على أن ميرسك تستثمر حوالي 3 مليار دولار في شرق بورسعيد والسخنة، بما في ذلك مشاريع للتموين بالوقود الأخضر.

وتابع أن الهيئة طورت خدمات جديدة مثل الإصلاحات البحرية والإنقاذ، موضحًا أن ترسانة السويس نجحت في إصلاح سفينة يونانية تعرضت لهجوم في البحر الأحمر، مما عزز مكانة القناة كمركز لوجستي متكامل.

وأكد ربيع أن الشراكات مع القطاع الخاص، مثل تصنيع الكراكات وبيع اثنتين لشركة إيطالية، تُظهر التقدم الصناعي للهيئة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تدعم رؤية تحويل القناة إلى "قناة خضراء" بحلول عام 2030.

وشدد رئيس الهيئة على أن الإدارة المصرية مستمرة في تطوير القناة رغم التحديات، مشيرًا إلى أن الخدمات الإضافية، مثل تموين السفن وإدارة المخلفات، ستساهم في تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاقتصاد.