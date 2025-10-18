إعلان

عبد المنعم سعيد: "ريفيرا غزة" توقف نهائيًا بعد رفض مصر القاطع له

كتب- حسن مرسي:

10:37 م 18/10/2025

عبد المنعم سعيد

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، إن قرار وقف إطلاق النار في غزة جاء نتيجة ضغوط دولية ومصالح متباينة للأطراف المتحاربة.

وأشار سعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس إلى أن إسرائيل وحماس لم تكونا راغبتين حقًا في إنهاء الصراع بسبب مخاوف كل طرف من تداعيات التهدئة.

وأشار المفكر السياسي، إلى أن حماس كانت تدرك أن وقف الحرب سيفتح ملف نزع سلاحها، بينما سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإرضاء التيار اليميني المتطرف في حكومته، مؤكدًا أن الجهود المصرية والأمريكية والعربية كانت حاسمة في التوصل إلى التهدئة.

وأضاف سعيد أن هناك توافقًا عربيًا وغربيًا على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار، مشددًا على أن الالتزام الأمريكي بمتابعة تنفيذ الاتفاق يهدف إلى منع تجدد الاشتباكات في القطاع.

وتابع أن السلطة الفلسطينية أدانت العمليات العسكرية التي نفذتها حماس خلال الحرب، موضحًا أن التصريحات المتشددة من الطرفين لا تعكس الواقع على الأرض، حيث يسعى الجميع الآن إلى تثبيت الهدوء.

وأكد المفكر السياسي، أن مشروع "ريفيرا غزة" توقف نهائيًا بعد رفض مصر القاطع له، مشيرًا إلى أن القاهرة تواصل جهودها الدؤوبة لضمان استقرار دائم في القطاع، بعيدًا عن أي مشاريع تخالف المصالح الفلسطينية.

عبد المنعم سعيد ريفيرا غزة تهجير أهل غزة مصر اتفاق شرم الشيخ قمة شرم الشيخ

