حذر الدكتور كريم غلوش، طبيب الأسنان وجراحات الفم، من خطورة السجائر الإلكترونية التي أصبحت من بين البدائل الشعبية للتدخين التقليدي خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى تأثيراتها الجانبية المحتملة، وأبرزها ظاهرة تُعرف باسم "لسان السجائر الإلكترونية".

وأضاف "غلوش"، في تصريحات تليفزيونية، أن هذه الظاهرة قد تؤدي إلى فقدان حاسة التذوق لدى المستخدمين بسبب انخفاض كبير في إنتاج اللعاب، مشيرًا إلى أن السجائر الإلكترونية، رغم عدم احتوائها على القطران أو المواد الكيميائية الضارة الموجودة في السجائر التقليدية، لا تزال تحتوي على النيكوتين.

وقال: "هذا العنصر يُعتبر من مسببات العديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك تهيج الفم والصداع والسعال والغثيان". وقد لاحظت الدراسات أن الاستخدام المفرط لهذه الأجهزة قد يرتبط بمشكلات أكثر خطورة، مثل تلف الرئة".

وأوضح الدكتور كريم غلوش، أن هناك أدلة تشير إلى وجود حالات متعددة من الإغماء أو القيء المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية بشكل مفرط، خاصة تلك التي تحتوي على سائل أخضر، بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال بعض الأطفال، الذين لا تتجاوز أعمارهم 4 سنوات، إلى المستشفى بسبب الأضرار التي سببتها هذه الأجهزة.

كما نوه طبيب الأسنان، بأن هناك زيادة ملحوظة في حالات "لسان السجائر الإلكترونية"، خاصة بسبب انتشار الأجهزة ذات النكهة التي تستخدم لمرة واحدة. هذه الأجهزة تجذب الشباب والمبتدئين في عالم التدخين الإلكتروني، مما يزيد من خطر المشكلات الصحية المرتبطة بها.