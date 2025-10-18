رئيس شعبة المخابز يكشف تداعيات زيادة السولار على منظومة إنتاج الخبز

قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، إن الزيادة الأخيرة في أسعار السولار تُشكل عبئًا كبيرًا على تكلفة إنتاج الخبز.

وأشار غراب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" إلى أن هذا التأثير يمتد ليشمل الخبز المدعم والسياحي على حد سواء.

وأشار غراب إلى أن السولار يُمثل عنصرًا أساسيًا في عمليات إنتاج الخبز، خاصة في تشغيل الأفران ونقل الدقيق، مؤكدًا أن ارتفاع أسعاره يزيد من الضغوط المالية على المخابز، مما يجعل الحفاظ على أسعار الخبز تحديًا كبيرًا.

وأضاف غراب أن التداعيات لا تقتصر على السولار، بل تشمل ارتفاع تكاليف النقل وأجور العمالة بسبب الغلاء العام، مشددًا على أن زيادة أسعار المواصلات تؤثر على العاملين، مما يرفع التكلفة الإجمالية لإنتاج الخبز.

وتابع أن الخبز السياحي يشهد منافسة قوية بين المخابز، موضحًا أن غياب أسعار أو مواصفات موحدة يدفع كل مخبز لتحديد أسعاره بناءً على ظروف السوق المحلي والمنطقة التي يعمل فيها.

وأكد غراب أن الشعبة أبلغت وزارة التموين بهذه التحديات، مشيرًا إلى أن الحلول المطلوبة يجب أن تتناول ليس فقط ارتفاع أسعار السولار، بل أيضًا الزيادات في تكاليف النقل والعمالة لضمان استقرار القطاع.