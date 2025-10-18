أدى النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ لعام 2025، مؤكدًا أن تمثيل المواطنين تحت قبة المجلس يُعد شرفًا وتكليفًا وطنيًا كبيرًا يستوجب العمل الجاد والمخلص من أجل خدمة الوطن والمواطنين.

وقال "مظلوم" في تصريحات صحفية، إن عضوية مجلس الشيوخ تمثل مسؤولية كبرى تتطلب مضاعفة الجهود في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن المجلس يُعد منصة للحوار الوطني وتبادل الخبرات وصياغة الرؤى المستقبلية التي من شأنها تعزيز كفاءة العمل التشريعي والتنفيذي، بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

وأضاف أن مجلس الشيوخ في فصله الجديد أمامه مهام كبيرة تتعلق بمواصلة دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.