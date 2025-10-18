التموين: حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق ومواجهة المخالفات

أكد الدكتور حسام الجراحي، مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة، أن الوزارة تواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة يوميًا لضبط الأسواق ومواجهة المخالفات، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين.

وقال الجراحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، إن الحملات تشمل جميع المحافظات الـ27 وفق خطة زمنية متكررة، مشيرًا إلى أنه يتم إعادة استهداف أي منطقة تُرصد بها مخالفات أو قصور في الأداء.

وأضاف مساعد وزير التموين أن الوزارة تعتمد على التدخل الفوري والحاسم في حال اكتشاف أي تجاوزات، مؤكداً أن المتابعة لا تتوقف وأن الأسواق تخضع لرقابة دائمة لضمان ضبط الأسعار وتوافر السلع الأساسية للمواطنين.

وتابع الجراحي: "نعمل على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية"، مشدداً على أهمية التنسيق بين جميع الأجهزة الرقابية لتحقيق الاستقرار في الأسواق.