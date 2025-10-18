أدت اليمين الدستورية 3 مرات.. مَن هي إيفا ماهر عضو مجلس الشيوخ؟

أدَّت النائبة إيفا ماهر، عضو مجلس الشيوخ، اليوم السبت، خلال الجلسة الافتتاحية، اليمينَ الدستورية ثلاث مرات.

جاء تكرار إيفا ماهر أداء اليمين نتيجة خطأ غير مقصود أثناء نطقها أحد أجزاء القسم الدستوري؛ ما دفع رئيس الجلسة إلى مطالبتها بإعادته أكثر من مرة، لضمان الالتزام بالنص الرسمي كما ورد في الدستور.

وتعد النائبة إیفا ماهر رائدة أعمال، خبيرة في مجالَي النقل والتطوير العقاري، والعضو المنتدب والشريك المؤسس لشركة "Il Cazar" للتطویر العقاري.

وتعتبر إیفا ماهر نصیف إحدى أبرز القيادات النسائية في مجالات النقل البري والتطوير العقاري في مصر والمنطقة، حاصلة على بكالوریوس محاسبة من الجامعة الأمریكیة بالقاهرة (2009).

اقرأ أيضًا:

أجواء حارة وسحب منخفضة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

أين تُخصص الموارد المادية التي وفرتها الحكومة من زيادة المحروقات؟.. "خطة النواب" توضح

تجربة تفاعلية.. تطورات جديدة بشأن تطوير حديقة الحيوان -(تفاصيل)

اليوم.. الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ