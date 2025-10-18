إعلان

مصر للطيران تستقبل أطفال 57357 فور عودتهم من أسوان

كتب : محمد أبو بكر

12:19 م 18/10/2025

مصر للطيران تستقبل أطفال 57357 فور عودتهم من أسوان

استقبلت مصر للطيران، الناقل الوطني المصري، 35 طفلًا من متلقي العلاج في مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال عقب عودتهم من رحلة استشفائية خاصة بمدينة أسوان.

يأتي ذلك؛ في إطار مسؤولية الشركة المجتمعية وحرصها الدائم على دعم المبادرات الإنسانية.

وبحسب بيان مصر للطيران، السبت: قضى الأطفال أوقاتًا مميزة بصحبة مجموعة من أطباء المستشفى ضمن برنامج استشفائي يهدف إلى تحسين حالتهم النفسية ودعمهم في مسيرتهم العلاجية.

وكان في استقبال الأطفال لدى عودتهم فريق من العلاقات العامة بمصر للطيران، الذي حرص على تيسير إجراءات السفر وتوفير جميع الخدمات اللوجستية اللازمة لضمان راحتهم.

وأعرب الأطفال، عن سعادتهم الغامرة بهذه التجربة وباستقبال مصر للطيران لهم، مؤكدين أن الرحلة منحتهم طاقة إيجابية وسعادة كبيرة.

