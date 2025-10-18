الري: إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية بشكل لحظي

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وإجراءات تشغيل السد العالي، وإجراءات إدارة المنظومة المائية خلال الفترة الحالية، والاستعداد لموسم الزراعات الشتوية وموسم الأمطار الغزيرة والسيول المقبل.

وأكد الدكتور سويلم، استمرار الوزارة في إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية باستخدام أحدث النماذج الرياضية، والاعتماد على تحليل صور الأقمار الصناعية، ليتم وفقًا لذلك تحديد التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية، اعتمادًا على البنية التحتية لمنظومة الموارد المائية وعلى رأسها السد العالي، ومتابعه القدرة التصريفية للشبكة على مدار الساعة في ضوء الاحتياجات المائية للاستخدامات، والقدرة الاستيعابية للشبكة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

واستعرض الدكتور سويلم، ما تحقق من أعمال خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية الماضية (الموسم الصيفي)، والموسم الشتوي الحالي، وأيضًا متابعة موقف الجاهزية لموسم الأمطار الغزيرة والسيول.

وأكد الدكتور سويلم، مواصلة العمل بكل أجهزة الوزارة على مدار الساعة لضمان حسن سير العمل بإدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار في تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات طبقًا للحاجة، والتأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية والمحطات الواقعة عليها ووحدات الطوارئ لمجابهة أي طارئ.

ووجه الوزير، باستمرار متابعة المناسيب والتصرفات على مدار الساعة، وضمان تحقيق الدرجات المناسبة أمام مآخذ محطات مياه الشرب والكهرباء، وتوفير الدرجات والتصرفات المطلوبة لكل الاحتياجات ومتطلبات تلك الفترة.

وأوضح أن الوزارة اتخذت الاستعدادات والتدابير اللازمة للتعامل بفاعلية مع موسم السيول والأمطار الغزيرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، مع رفع حالة الاستنفار بكل أجهزة الوزارة المعنية.

