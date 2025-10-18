كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن موقف الموارد المادية التي وفرتها زيادة أسعار المحروقات الأخيرة للموازنة العامة للدولة خلال العام الحالي.

وقال "الفقي"، في تصريحاته لمصراوي، إن زيادة المحروقات الأخيرة وفرت 75 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة خلال العام الحالي مقارنة بموازنة العام الماضي مشيرا إلى أن قرارات الزيادة تأتي في اطار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة.

وأوضح أن الـ 75 مليار جنيه الموفرين من زيادة المحروقات الأخيرة تم تخصيصها لدعم برامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، مشيرًا إلى أنه سيتم زيادة عدد الأسر المستفيدة وذلك في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

يذكر أنه عقب تلك الزيادة ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث اتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدني عام، مع استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى وكذا سداد متأخرات الشركاء وإقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع.

