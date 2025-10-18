شهدت ليلة الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار تحريك أسعار المحروقات، موضحًا إن جميع أنواع الطاقة من بنزين وسولار شهدت زيادة بـ2 جنيه، مشيرًا إلى أن هذا الخبر غير مريح رغم توقعه، ويتعارض مع تصريحات المسؤولين بتحسن الاقتصاد وعدم إثقال المواطنين.

حذر الإعلامي عمرو أديب من تداعيات زيادة أسعار الوقود، متسائلاً: "لما يبقى تلاتة أرباع دخلي رايح بنزين وميه وكهرباء، الناس تعمل إيه؟".

وصف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بأنه "هدنة ما بين حربين"، وأنه لا يحمل مؤشرات قوية على بداية تسوية شاملة.

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن أي تسوية حقيقية في غزة يجب أن تحمل تنازلات مفصلية من الطرفين، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع مقابل نزع سلاح المقاومة بما فيها حماس.

تشهد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، المقرر انعقادها غدًا السبت، انتخاب هيئة المكتب التي تتشكل من رئيس المجلس والوكيلين.

كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن العوائد المادية التي تم توفيرها للموازنة العامة للدولة خلال العام الحالي من الزيادة الأخيرة لأسعار المحروقات التي بدأ تطبيقها صباح اليوم الجمعة.

أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن النصف الثاني من عام 2025 يعكس مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري، بشهادة المؤسسات الدولية الحيادية، مشيرًا إلى أن هذه الإشارات تؤكد صحة التوجهات الإصلاحية وخروج الاقتصاد من عثراته نحو نمو مستدام.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت 18 أكتوبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، إن قرار الحكومة برفع أسعار المنتجات البترولية وخاصة السولار والبنزين، يزعج المزارعين ويتسبب في زيادة حجم الأعباء عليهم في ظل زيادة أسعار مدخلات الإنتاج الأخرى من أسمدة وتقاوى ومبيدات مع قلة الإنتاج وتدني أغلب أسعار المنتجات الزراعية، لافتا إلى أن زيادة أسعار السولار والبنزين لا يصب في مصلحة القطاع الزراعي.

