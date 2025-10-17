أكد الدكتور محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة حوارية عالمية لمختلف دول العالم للمشاركة التبادلية نحو كافة الأمور المتعلقة بقضايا المياه وسبل قدرتها على الصمود في ظل التغيرات المناخية.

وأوضح "غانم"، خلال حواره مع مصراوي، أن التحديات التي تواجه المنظومة المائية في مصر تتمثل في الزيادة السكانية حيث تسببت في زيادة الطلب على المياه خاصة في الاستخدام الشخصي واليومي لها والتغيرات المناخية التي أثرت بشكل سلبي على الموارد المائية، مؤكدًا على أنها تسببت في تراجع نصيب الفرد من المياه لـ500 متر مكعب سنويًا.

وإلى نص الحوار:-

- ما هي أهمية أسبوع القاهرة للمياه؟

أهمية أسبوع القاهرة للمياه الذي نظمته مصر خلال الأيام الماضية تحت شعار "حلول مبتكرة من أجل الصمود المناخي واستدامة المياه"، والذي شاركت فيه 50 دولة من مختلف بقاع الأرض تكمن في مناقشة كافة التحديات التي تواجه دول العالم في قاعات المياه سواء من الجفاف أو الفيضانات خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على ذات القطاع وذلك من خلال جلسات حوارية متتالية انعقدت بالتوازي على مدار الأسبوع لاستعراض كافة المشكلات والتحديات التي تواجه كل دولة ووضع أطر وأساليب وخطط للتعامل معها بحضور عدد من المتخصصين والخبراء في مجال المياه.

- ذكرت أن 50 دولة تشارك في الأسبوع.. ما دلالة ذلك؟

لا شك أن الحضور الدولي الذي شهده الأسبوع والمتمثل في 50 دولة من مختلف القارات وما يزيد عن 90 منظمة وجهة عالمية متخصصة في مجالات المياه دلالة قوة مصر على الصعيد الدولي ومكانتها بين العالم بشكل عام، وبشكل خاص تحمل ثقة كبير من المجتمع الدولي في القدرات المصرية لتقديم برامج من شأنها أن تسهم في التغلب على التحديات التي يوجهها العالم في ذات المجال.

- ما أبرز الموضوعات التي كانت الأكثر نقاشًا خلال الجلسات الحوارية؟

جميع الموضوعات التي تم مناقشتها داخل الجلسات الحوارية مهمة للغاية لدى كافة الدول ولكن هناك بعض الموضوعات التي كانت الأكثر حديثا أبرزها: التغيرات المناخية وتأثيرها على المياه وسبل تعزيز المنظومة المائية ودعم قدراتها على الصمود ومواجهة تلك التغيرات بالإضافة إلى مناقشة أوجه استدامة الموارد المائية وتوفير الاحتياجات المائية التي من خلالها يتم تحقيق الأمن الغذائي.

كما شهدت الجلسات مناقشات موسعة حول التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على المناطق الساحلية وعرضت مصر نماذجها على المجتمع الدولي والتي تتمثل في "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية باستخدام مواد صديقة للبيئة" وذلك بالإضافة إلى بحل سبل استخدام التقنيات والتكنولوجيا في استخدام موارد المياه للمحافظة عليها وعدم إهدارها.

- ما هي التحديات التي تواجه مصر في مجالات المياه؟.. وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاهها؟

هناك عدد من التحديات التي تواجه المنظومة المائية في مصر والتي تسببت مؤخرا في تراجع نصيب الفرد السنوي من المياه لـ500 متر مكعب احداث فجوة بين المتاح والطلب، وهي الزيادة السكانية حيث تسببت في زيادة الطلب على المياه خاصة في الاستخدام الشخصي واليومي لها والتغيرات المناخية التي أثرت بشكل سلب على الموارد المائية.

وفيما يتعلق بإجراءات الري لمجابهة تلك التحديات فلقد قامت الوزارة بوضع استراتيجية شاملة لتطهير الترع من الحشائش واتي تستهلك كميات كبيرة من المياه دون جدوى وتؤثر على الموارد المتاحة منها فضلا عن مشروعات إحلال محطات الرفع وتنفيذ شبكات الصرف المغطى وذلك بهدف معالجة المياه والمحافظة عليها.

- ختاما.. من وجهة نظرك كيف يرى العالم أسبوع القاهرة للمياه؟

لا يوجد أدنى شك في أن أسبوع القاهرة للمياه شكل حلقة حوارية متكاملة لكافة دول العالم لمناقشة قضايا المياه وأصبح بوصلة للتحرك تجاه المشكلات والتحديات المائية الدالة على ذلك الحضور الدولي الذي يشهده الأسبوع كل عام من مختلف دول العالم والمؤسسات الدولية الرسمية والغير رسمية والتي جاءت من أجل المشاركة الموضوعية في جلسات الأسبوع مما يؤكد أهميتها وقوة مضمونها وقدرتها على معالجة مشكلات المياه.

