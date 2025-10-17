شهدت مصر، اليوم الجمعة أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، اصدار وزارة العمل اليوم الجمعة، النشرة نصف الشهرية للتوظيف، والتي تتضمن فرص عمل جديدة في عدد من محافظات الجمهورية، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، بهدف توفير وظائف ملائمة للشباب وتشجيعهم على الالتحاق بسوق العمل

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

شديد الحرارة بهذه المناطق.. توقعات حالة طقس السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت 18 أكتوبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

افتتاح منافذ جديدة لبيع إصدارات هيئة الكتاب بمكتبة مصر العامة بالأقصر

افتتح الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والسفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، منفذين جديدين لبيع إصدارات هيئة الكتاب، أولهما بفرع مكتبة مصر العامة الرئيسي، بمدينة الأقصر ، والثاني فرع مكتبة مصر العامة بمدينة طيبة الجديدة.

الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسَّعة لمختلف محافظات الجمهورية

واصلت وزارة الأوقاف جهودها في نشر الفكر المعتدل الرشيد، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتعزيز منظومة القيم الدينية والوطنية، حيث أطلقت اليوم الجمعة الموافق 17 من أكتوبر 2025م، عددًا من القوافل الدعوية الموسَّعة إلى مختلف محافظات الجمهورية، ضمن خطة شاملة للتوسع في العمل الدعوي الميداني، وتفعيل الشراكة المؤسسية مع المؤسسات الدينية.

وزير الري: إعداد قادة الجيل الثاني لمنظومة "الري 2.0" باستخدام أحدث التقنيات الرقمية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لقاءً موسعًا مع عدد من قادة الجيل الثاني لمنظومة "الري 2.0" من القيادات الشابة والمتوسطة بالوزارة، وذلك في إطار حرصه على دعم الكفاءات الشابة وتأهيلهم لقيادة منظومة الري الحديثة في مراحلها القادمة.

مواعيد جديدة لقطارات الوجه القبلي.. السكة الحديد تكشف التفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للسكك الحديدية، أنه في ضوء حرصها على تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات جمهور الركاب، تقرر تعديل مواعيد بعض القطارات على الوجه القبلى.

"مكافحة الإدمان": 114 ألف مريض استفادوا من خدمات الصندوق خلال 9 أشهر

تلقى الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرًا حول مجهودات الخط الساخن «16023»، والذي كشف عن تقديم الخدمات العلاجية لـ 114 ألفًا و717 مريضًا جديدًا ومتابعًا خلال أول 9 أشهر من عام 2025.

وزير الصحة: مكافحة سرطان الثدي واجب وطني وإنساني

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقطاع الصحي ووضعه في مقدمة الأولويات الوطنية، خاصة ملف أورام الثدي، بهدف توفير حياة صحية شاملة ومرنة لكل امرأة مصرية، مشيرًا إلى أن سرطان الثدي يُعد أحد أكثر التحديات الصحية إلحاحًا، ويمتد تأثيره إلى الأسر والمجتمعات والاقتصادات.

أحدث 21 صورة للمتحف المصري الكبير قبل افتتاحه بأيام

تواصل مصر استعداداتها المكثفة لافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد واحدًا من أضخم المتاحف في العالم المخصصة للحضارة المصرية القديمة. ويقع المتحف على مقربة من أهرامات الجيزة، ليشكل معالم سياحية متكاملة تعكس عظمة التاريخ المصري.

الرعاية الصحية تعلن تشغيل وحدة مناظير الجراحة والرعايات المركزة بمستشفى كوم امبو

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تشغيل وحدة مناظير الجراحة وقسم الرعايات المركزة بمستشفى كوم إمبو المركزي بمحافظة أسوان، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بتكلفة استثمارية تتخطى 28 مليون جنيه، في خطوة جديدة تعزز من مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمحافظة.

تعريفات الركوب الجديدة.. زيادة أسعار البنزين والسولار - تغطية خاصة

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان لها، أنه تم تحريك أسعار الوقود في السوق المحلي اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة، الموافق 17 أكتوبر 2025، وذلك على النحو التالي:

فرصة عمل جديدة بـ 13 محافظة - التخصصات والتقديم

أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة، النشرة نصف الشهرية للتوظيف، والتي تتضمن فرص عمل جديدة في عدد من محافظات الجمهورية، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، بهدف توفير وظائف ملائمة للشباب وتشجيعهم على الالتحاق بسوق العمل.

تحرك عاجل من التموين بعد رفع أسعار البنزين والسولار

وجّه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب غرف عمليات فرعية بجميع مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، لمتابعة تنفيذ القرار ميدانيًا وضمان انضباط الأسواق واستقرارها.

بعد تحريك أسعار الوقود.. زيادات جديدة في أجرة التاكسي بالجيزة

أقرت محافظة الجيزة تعريفة جديدة لسيارات التاكسي، وذلك عقب قرار تحريك أسعار الوقود اليوم الجمعة.

زيادة المواصلات.. إجراء عاجل من محافظ القاهرة لمنع استغلال المواطنين

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة في الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

أسعار تذاكر الميني باص بالجيزة بعد تعديل أسعار البنزين

قررت محافظة الجيزة، زيادة تعريفة ركوب أتوبيسات النقل الجماعي وذلك بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.

التعريفة الجديدة لأتوبيسات النقل العام بالجيزة

قررت محافظة الجيزة، زيادة تعريفة ركوب أتوبيسات النقل العام وذلك بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.

