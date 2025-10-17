وزير الزراعة: قروض بفائدة 5% فقط لدعم الفلاحين في الموسم الجديد

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن كل مؤسسات الدولة المصرية تتعاون لدعم الفلاح وتمكينه من الاستفادة الفعلية من برامج التطوير الزراعي التنفيذية على أرض الواقع.

وقال فاروق، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن الوزارة حققت تقدمًا ملحوظًا في نشر نظم الري الحديثة وتطبيق تقنيات زراعية متقدمة عبر محافظات متعددة، مشيرًا إلى أن التطوير يشمل الميكنة وتسوية الأراضي بالليزر والزراعة على المصاطب، مما يعزز الإنتاجية ويوفر المياه.

وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن بعض المزارعين قد لا يشعرون بعد بكامل الفوائد، لذا تعمل الوزارة على تعزيز الإرشاد الزراعي والتوعية الميدانية للوصول إلى كل قرية، مؤكدًا خطة لإنشاء أكثر من 25 ألف حقل إرشادي العام المقبل لتعليم أساليب الزراعة الحديثة وإدارة الأسمدة والتربة.

وتابع فاروق أن الدعم لا يقتصر على الجانب الفني، بل يشمل قروضًا ميسرة بفائدة 5% تُسدد بعد الحصاد، لتخفيف العبء المالي وتوفير مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب.

وأشار إلى ارتفاع التمويلات الزراعية بشكل كبير، حيث ضخ البنك الزراعي المصري أكثر من 32 مليار جنيه، والبنك الأهلي 10 مليارات، لتوسيع الدعم وتحقيق تنمية ريفية مستدامة.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف الرئيسي هو إحساس الفلاح بزيادة الإنتاج وخفض التكاليف والتمويل المناسب، مشددًا على التزام الدولة الكامل بتعزيز القطاع الزراعي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.