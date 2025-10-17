افتتاح منافذ جديدة لبيع إصدارات هيئة الكتاب بمكتبة مصر العامة بالأقصر

افتتح الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والسفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، منفذين جديدين لبيع إصدارات هيئة الكتاب، أولهما بفرع مكتبة مصر العامة الرئيسي، بمدينة الأقصر ، والثاني فرع مكتبة مصر العامة بمدينة طيبة الجديدة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وفي إطار استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى توسيع نطاق انتشار المعرفة، ودعم الوصول إلى الكتاب في مختلف ربوع مصر.

ويأتي افتتاح هذه المنافذ في سياق التعاون المثمر بين الهيئة المصرية العامة للكتاب ومكتبات مصر العامة، بهدف تعزيز الثقافة القرائية، وإتاحة الإنتاج الفكري المصري والعربي أمام جمهور القراء في صعيد مصر، بما يتناسب مع سياسة الدولة في تحقيق العدالة الثقافية وإتاحة المعرفة لكافة فئات المجتمع.

وخلال الافتتاح، أكد الدكتور خالد أبو الليل أن افتتاح منافذ هيئة الكتاب بمكتبة الأقصر العامة، ومكتبة طيبة، يمثل خطوة مهمة في توسيع شبكة توزيع الإصدارات الثقافية، وإعادة ربط القارئ بالصناعة الثقافية الرسمية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة النشر والتوزيع لتشمل كل المحافظات، وخاصة محافظات الصعيد، لتكون إصداراتها متاحة للجميع بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وأضاف أن الهيئة لا تقتصر على دورها في إصدار الكتب فقط، بل تسعى إلى مد جسور التعاون مع مختلف مؤسسات الثقافة والتعليم والمكتبات العامة، في إطار مشروع متكامل يهدف إلى تنمية الوعي وبناء الإنسان المصري على أسس فكرية ومعرفية راسخة.

من جانبه، أعرب السفير رضا الطايفي عن سعادته بهذا التعاون مع هيئة الكتاب، مؤكدًا أن مكتبات مصر العامة تفتح أبوابها دومًا أمام الشراكات التي تخدم المواطن وتثري الحياة الثقافية في المحافظات، مشيرًا إلى أن وجود منفذ دائم لبيع كتب الهيئة داخل المكتبة سيمنح روادها فرصة أكبر للاطلاع والاقتناء، ويعزز من دور المكتبة كمركز إشعاع ثقافي متكامل.

وأشار الطايفي إلى أن مكتبة مصر العامة بالأقصر تعد من أهم الفروع بالمحافظات، لما تقدمه من أنشطة ثقافية وفنية وتربوية متنوعة، وتعاونها الدائم مع المدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، مضيفًا أن المنفذ الجديد سيكون إضافة حقيقية للأنشطة التي تقدمها المكتبة، وسيسهم في تشجيع القراءة بين الأطفال والشباب.

واختتم الحضور جولتهم بتفقد محتوى المنفذ الجديد، الذي يضم مجموعة متميزة من إصدارات الهيئة في مختلف المجالات الفكرية والأدبية والعلمية، إلى جانب أعمال رواد الأدب والفكر العربي، وسلاسل الهيئة الحديثة التي تحظى بإقبال واسع من القراء، في خطوة جديدة تؤكد استمرار الجهود لنشر الثقافة وتعميم الاستفادة من الكتاب المصري في كل ربوع الوطن.

اقرأ أيضًا:

التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس و النقل الجماعي بالجيزة

بعد أسعار الوقود.. 15% زيادة في أجرة المواصلات بالقاهرة (صور)