شعبة المخابز: زيادة متوقعة في أسعار المخبوزات تصل لـ 20%

قال خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالقاهرة، إن أسعار المخبوزات والعيش الحر ستشهد زيادة تتراوح بين 15 إلى 20% خلال الفترة المقبلة، متأثرة بارتفاع تكاليف الإنتاج ومصاريف التشغيل بعد زيادة أسعار البنزين.

وأوضح "فكري"، في تصريحات لمصراوي، أن أسعار الخبز السياحي من المتوقع أن ترتفع بنسبة تتراوح بين 10 و15% فقط في المناطق التي لا تتحمل تكاليف تشغيل مرتفعة.

وبين أن نسبة الزيادة في الزيادة في المخبوزات الأفرنجية أعلى قليلًا نظرًا لارتفاع تكلفة إنتاجها مقارنة بباقي الأنواع.

وأشار رئيس الشعبة، إلى أن نسبة الزيادة تختلف من منطقة لأخرى، حيث تتباين تكلفة التشغيل والنقل والأجور.

وأضاف أن المخابز الموجودة في مناطق مثل التجمع والرحاب والشيخ زايد تتحمل مصاريف إضافية نتيجة بُعد المسافة وارتفاع أجور العمال والمواصلات، مما ينعكس على السعر النهائي للمنتج.

وأكد أن المخابز في وسط البلد تشهد زيادة أقل نسبيًا، تتراوح حول 10%، معتبرًا أن هذه النسبة مناسبة ومتوازنة مع تكاليف التشغيل في تلك المناطق.

