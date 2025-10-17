فرصة عمل جديدة بـ 13 محافظة - التخصصات والتقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة، النشرة نصف الشهرية للتوظيف، والتي تتضمن فرص عمل جديدة في عدد من محافظات الجمهورية، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، بهدف توفير وظائف ملائمة للشباب وتشجيعهم على الالتحاق بسوق العمل.

وقالت وزارة العمل في بيانها، إنها تلقت طلبات من 72 شركة قطاع خاص في 13 محافظة لتوفير 2914 وظيفة في عدد من التخصصات، تشمل وظائف مخصصة لأصحاب الهمم، برواتب مجزية تُحدد وفق المقابلات الشخصية، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، مع توفير التأمين الصحي والاجتماعي لجميع العاملين.

موعد وطريقة التقديم

أوضحت الوزارة أن التقديم متاح خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2025 من خلال مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، أو من خلال عناوين وأرقام الشركات المرفقة بالبيان، كما يمكن التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على شبكة الإنترنت.

المحافظات والتخصصات المطلوبة

أشارت الوزارة إلى أن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر كل 15 يومًا عن الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، وإعداد منى شوقي، تتضمن فرص عمل متاحة في محافظات: القاهرة، الإسكندرية، المنوفية، السويس، الوادي الجديد، الغربية، دمياط، المنيا، بورسعيد، القليوبية، الدقهلية، بني سويف، وسوهاج.

وتشمل التخصصات المطلوبة: أخصائي تسويق، أخصائي موارد بشرية، مهندسو اتصالات وكهرباء، مشرفو ميكانيكا وتحكم، مديرو صيانة، محاسبون، مشرفو تنجيد، ليدي جارد، شيفات، بائعون، أخصائيو مشتريات، سائقي رخص (أولى، ثانية، ثالثة)، مندوبو مبيعات، مراقبو جودة، فنيون، مشرفو إنتاج، أفراد أمن، بالإضافة إلى مهن الفندقة والمطاعم، وعمال إنتاج ونظافة.

وأكدت الوزارة أن النشرة تتضمن أيضًا وظائف مخصصة لذوي الهمم برواتب مجزية، تنفيذًا لنسبة الـ5% المقررة قانونًا، في إطار خطة الوزارة لحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل، وضمان تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018.

اقرأ أيضًا:

التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس و النقل الجماعي بالجيزة



بعد أسعار الوقود.. 15% زيادة في أجرة المواصلات بالقاهرة (صور)



أجواء خريفية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة



