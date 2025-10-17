بعد أسعار الوقود.. 15% زيادة في أجرة المواصلات بالقاهرة (صور)

20 صورة من مواقف القاهرة بعد زيادة أسعار المواصلات

بدأت محافظات مصر في تطبيق التعريفة الجديدة لوسائل النقل العام والسرفيس، عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار البنزين والسولار والمنتجات البترولية.

وفي هذا الإطار، اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلي والخارجي، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الجمعة، وفق الجداول المرفقة التي حددتها المحافظة.

الجيزة: تحقيق العدالة في خطوط السير ومنع الاستغلال

وأوضح محافظ الجيزة أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل تعريفة الركوب وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات لتحقيق العدالة بين المواطنين والسائقين.

وأشار إلى أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة لضمان توحيد التعريفة في الجانبين ومنع أي تفاوت أو استغلال للركاب على الطرق الإقليمية.

وفي سياق متصل، أعلنت محافظة القاهرة تعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس، والنقل العام، والنقل الجماعي، والأقاليم، والتاكسي الأبيض، وذلك بعد صدور قرار تعديل أسعار البنزين والسولار.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن التعريفة الجديدة تم إعدادها بعد دراسة دقيقة تراعي مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مع التنسيق الكامل مع المحافظات المجاورة لضمان توحيد الأسعار في الجانبين ومنع استغلال المواطنين.

