إسقاط الجنسية عن مصري التحق بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية

كتب : محمد نصار

04:40 م 16/10/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا وزاريًا برقم 61 لسنة 2025، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن سمير توكل السيد محمد الجزار.

وجاء في نص المادة الأولى من القرار: ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن سمير توكل السيد محمد الجزار من مواليد الغربية بتاريخ 21/3/1985، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.

