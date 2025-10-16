إسقاط الجنسية عن مصري التحق بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا وزاريًا برقم 61 لسنة 2025، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن سمير توكل السيد محمد الجزار.

وجاء في نص المادة الأولى من القرار: ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن سمير توكل السيد محمد الجزار من مواليد الغربية بتاريخ 21/3/1985، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.

