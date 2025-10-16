سناء منصور: البناء على أراضي طرح النهر يحرم الملايين من المياه

قالت الإعلامية سناء منصور إن الحضور الدولي الذي شهده أسبوع القاهرة للمياه خلال نسخته الحالية يرجع إلى أهمية الموضوعات التي تتناولها جلساته وقوة مصر على الساحة الدولية.

وأضافت سناء منصور، في تصريحات لـ"مصراوي" على هامش جلسات أسبوع القاهرة للمياه، أنها تتابع فعاليات الأسبوع باهتمام شديد منذ سنوات، نظرًا لأهمية الموضوعات التي يتناولها والتحديات المائية التي تواجه مصر خلال الفترة الحالية، والتي يُعد أبرزها التعدي على أراضي طرح النهر، قائلة: اللي بيبني على طرح النهر ده بيحرم ملايين من وصول المياه ليهم".

وأشادت بدور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في تعامله مع التحديات المائية، مضيفة: "عمري ما شوفت وزير بيتكلم بمنتهى الصراحة والموضوعية بالشكل ده، بيشرح المشكلة ويدي الحل في نفس الوقت".

واختتمت سناء منصور، حديثها مؤكدة ضرورة التكاتف بين جميع الجهات المعنية بمجال المياه للتغلب على التحديات ومواجهتها، قائلة: "قدامنا تحديات كتيرة.. سد بيتبني وتعدي على طرح النهر، لازم نتكاتف لمواجهتها".

