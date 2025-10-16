محافظ القاهرة يشارك في معرض وملتقى مصر الدولي للتمور

شهد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وخالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، فعاليات النسخة الثانية من معرض ومُلتقى مصر الدولي للتمور والذي يقام خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر الجاري بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات والمستوردين من داخل مصر وخارجها.

وأكد محافظ القاهرة، في كلمته، أن معرض مصر الدولي الثاني للتمور يأتي استمرارًا لمسيرة وطنية رائدة في دعم وتطوير صناعة التمور والتي تُعد من أقدم وأعرق الصناعات في مصر والعالم العربي، مشيرًا إلى أن التمور ارتبطت بتاريخ مصر منذ آلاف السنين وليست مجرد منتج غذائي، بل رمز حياة ونماء وعطاء، وجزء من الهوية الزراعية والبيئية لمجتمعنا المصري، حيث أن نخيل التمر مازال شاهدًا على حضارة المصريين، ومصدر رزق واستدامة لكثير من الأسر والمجتمعات الريفية.

وأضاف محافظ القاهرة: انطلاقًا من رؤية القيادة السياسية الحكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بتنمية هذه الصناعة من خلال دعم سلاسل القيمة المضافة، وتشجيع الاستثمار في تصنيع وتعبئة وتصدير التمور، وتعظيم العائد من هذه الصناعة لتصبح مصر في الصدارة إقليميًا وعالميًا في الإنتاج والجودة والتسويق.

وأشار إلى أن هذا الاهتمام تُوج بإطلاق استراتيجية وطنية لصناعة التمور تستهدف تحقيق التكامل بين المحافظات المنتجة، وزيادة الصادرات، ورفع كفاءة المنتج المصري من حيث المواصفات والمعايير الدولية.

ولفت محافظ القاهرة، إلى أنه في هذا الإطار، تسهم محافظة القاهرة بدورها في دعم هذه الصناعة من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لفتح قنوات تسويقية ومعارض دائمة للمنتجات الزراعية، وتوفير بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في هذا المجال، وتشجيع الشراكات بين العارضين والمستثمرين والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الاهتمام بالترويج للمنتج المصري عبر الفعاليات الدولية، تعزيزًا لدور القاهرة كمركز للإشعاع الاقتصادي والثقافي، وبوابة رئيسية لتسويق منتجات المحافظات على المستويين المحلي والعالمي.

وفي ختام كلمته، توجه محافظ القاهرة بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات المعنية المنتجة للتمور على الدعم المستمر لهذه الصناعة العريقة، والجهة المنظمة للمعرض على الارتقاء الدائم بمستوى العرض والجهات العارضة، مما يُعد نموذجًا لتكامل الجهود الوطنية من أجل التنمية المستدامة.

وتفقد محافظ القاهرة، خلال جولته بالمعرض، جناح محافظة القاهرة الذي يتيح عرض منتجات ذوي الهمم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بصناعة النخيل بالمجان، مثنيًا على جودة المعروضات داخل الجناح.

وتمثل النسخة الثانية من معرض مصر الدولي للتمور أكبر تجمع لتجار ومستوردي التمور من مصر والعالم العربي، حيث يشارك أكثر من 250 مستوردًا وشركة متخصصة في قطاع التمور والنخيل.

وتأتي إقامة هذا الحدث الدولي في مصر للعام الثاني على التوالي في إطار دعم الدولة المصرية لقطاع التمور وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الزراعية وزيادة الصادرات إلى الأسواق العربية والأفريقية والدولية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، والاتحاد العربي للتمور، وجهاز التمثيل التجاري المصري.

