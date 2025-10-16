صور.. بدء استخراج كارنيهات النواب المعينين بمجلس الشيوخ

بدأت اليوم إجراءات استخراج كارنيهات العضوية للأعضاء المعينين بمجلس الشيوخ، بقرار من رئيس الجمهورية، إيذانًا بانطلاق أعمال الفصل التشريعي الثاني للمجلس.

وكان رئيس الجمهورية قد أصدر خلال الأيام الماضية قرارًا بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ، ضمن التشكيل الكامل للمجلس استعدادًا لبدء دور الانعقاد الجديد.

ويأتي ذلك تمهيدًا لانعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس يوم السبت المقبل، التي تشهد أداء الأعضاء الجدد اليمين الدستورية إيذانًا ببدء مهامهم النيابية.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة، أن الجلسة الافتتاحية للمجلس ستُعقد برئاسة النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، بوصفه أكبر الأعضاء سنًا.

وأضافت المصادر، أن النائبين محمد طارق نصير، وأحمد خالد، سيعاونان رئيس الجلسة، باعتبارهما أصغر الأعضاء سنًا، حيث لا يتجاوز عمر كل منهما 35 عامًا.

