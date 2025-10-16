حساب استهلاك الكهرباء.. ننشر سعر الكيلووات في العدادات الكودية

تواصل شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية تركيب العدادات الكودية للمباني العشوائية والمخالفة، منذ بدء تطبيق القرار في أغسطس 2024، دون أي استثناءات أو شروط، وذلك لضمان تحصيل مستحقات وزارة الكهرباء والحد من الفاقد التجاري في الشبكة القومية، فضلًا عن مكافحة سرقة التيار الكهربائي.

ويتم احتساب استهلاك الكهرباء في العدادات الكودية بسعر موحد يبلغ 223 قرشًا لكل كيلووات ساعة، دون الاستفادة من نظام الشرائح المعمول به في العدادات القانونية المرخصة، وهي أعلى قيمة في تعريفة الكهرباء للمنشآت السكنية وفقًا لآخر تسعيرة أقرها مجلس الوزراء والمطبقة بدءًا من أغسطس 2024.

وفيما يلي الشرائح الحالية المعتمدة لاستهلاك الكهرباء في العدادات القانونية للمنازل السكنية:

- من 0 إلى 50 كيلووات: 68 قرشًا للكيلووات.

- من 51 إلى 100 كيلووات: 78 قرشًا للكيلووات.

- من 0 إلى 200 كيلووات: 95 قرشًا للكيلووات.

- من 201 إلى 350 كيلووات: 155 قرشًا للكيلووات.

- من 351 إلى 650 كيلووات: 195 قرشًا للكيلووات.

- من 0 إلى 1000 كيلووات: 210 قروش للكيلووات.

- أكثر من 1000 كيلووات: 223 قرشًا للكيلووات، وهي نفس القيمة التي يتم تطبيقها على العدادات الكودية منذ بداية الاستهلاك.

وبذلك يتم التعامل مع العدادات الكودية كسعر موحد وثابت دون تقسيم الشرائح، ما يهدف إلى تبسيط آلية التحصيل وضمان العدالة في استهلاك الكهرباء للمباني غير المقننة حتى تقنين أوضاعها رسميًا.

