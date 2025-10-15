حدث ليلًا| أسعار الحج السياحي 2026 وطرح عبوة زيت جديدة بـ 27 جنيهًا

شهدت ليلة أمس، والعديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أسعار برامج الحج السياحي لموسم 1447هـ الاقتصادي والخمس نجوم

أعلنت وزارة السياحة والآثار تفاصيل الأسعار النهائية لبرامج الحج السياحي لموسم 1447هـ، موضحةً أن الأسعار تم تحديدها وفقًا لمستويات الإقامة والخدمات المقدمة للحجاج، وبما يراعي مختلف الشرائح الاجتماعية، مع التأكيد على أن جميع الأسعار المعلنة تمثل الحد الأقصى الذي لا يجوز تجاوزه من قبل الشركات السياحية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

التموين تطرح عبوة زيت جديدة بـ 27 جنيهًا - تفاصيل

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، طرح عبوة جديدة من الزيت التمويني سعة 700 مللي بسعر 27 جنيهًا للمستهلك النهائي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

السياحة: تنوع في برامج الحج السياحي 2026

أعلنت وزارة السياحة والآثار أنه ضوابط الحج السياحي 1447هـ تضمنت مجموعة واسعة من البرامج التي تراعي تنوع الشرائح المجتمعية، حيث شملت مستويات متعددة تتناسب مع مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية. وتضمنت هذه المستويات فئات الخمس نجوم (مستوى أبراج كدانة – أ – ب)، والاقتصادي (مستوى أ – ب – ج)، والبري (مستوى أ – ب – ج)، وذلك بهدف توفير خيارات متعددة تناسب احتياجات المواطنين وتمنحهم حرية الاختيار وفق إمكانياتهم.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3 زوجات لشهداء بقائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب 2025

تضمنت القائمة الوطنية من أجل مصر عدداً من زوجات شهداء الوطن.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

فرص عمل جديدة بالإمارات برواتب تصل لـ 2200 درهم

أعلنت وزارة العمل اليوم عن توفير فرص عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار توجيهات وزير العمل، السيد محمد جبران، بشأن فتح أسواق عمل خارجية جديدة أمام العمالة المصرية، وتعزيز فرص التشغيل بالخارج للعمالة الماهرة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا