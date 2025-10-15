وزير العمل يبحث مع رئيس غرفة تجارة قطر سبل تعزيز التعاون

وزير الري يبحث مع مسئول من ليبيريا سبل التعاون في قطاع المياه

عقد وزير العمل محمد جبران لقاءً مع الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، بحضور السفير وليد الفقي سفير مصر لدى الدوحة، والملحق العمالي سها شهدي.

يأتي ذلك؛ بالتزامن مع مشاركته في فعاليات الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة اليوم وغدًا.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية والعمالية بين مصر وقطر.

وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم بكفاءة العمالة المصرية، مؤكدًا تميزها من حيث الخبرة والإتقان والانضباط في العمل، معربًا عن تقديره للجهود التي يبذلها الوزير جبران لتعزيز أواصر التعاون مع الجانب القطري وتوسيع مجالات الشراكة الثنائية.

من جانبه، استعرض وزير العمل المناخ الاستثماري الآمن في مصر، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتهيئة بيئة عمل جاذبة ومنظمة تراعي حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.

كما استعرض الوزير جبران جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، لرفع كفاءة ومهارات العامل المصري بما يتماشى مع احتياجات وتحديات سوق العمل الحديث وأنماط التشغيل الجديدة.

واختتم اللقاء بالتأكيد على اتفاق الجانبين على تكثيف التواصل والتنسيق خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات العمل والتدريب والاستثمار المشترك، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم علاقاتهما على المستويين الاقتصادي والإنساني.

