8 مرشحين لحزب الإصلاح والتنمية بالقائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب

كشف ممدوح ماضي، أمين التنظيم بحزب الإصلاح والتنمية، في تصريحات لمصراوي، قائمة مرشحي الحزب بالقائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، والتي تضم نخبة من الشخصيات البارزة في مختلف المحافظات.

وجاءت قائمة مرشحي الحزب على النحو التالي:

د. روايه مختار: تمثل غرب الدلتا بمحافظة الإسكندرية.

النائبة إيرين سعيد: تمثل محافظة القاهرة.

إسلام التلاوني: يمثل الجيزة والصعيد وممثلي المصريين في الخارج.

د. محمد مجدي فريد: منسق تنسيقية شباب الأحزاب وعضو مجلس الشيوخ.

المهندسة حنان محمد صبري: تمثل القاهرة ووسط الدلتا.

محمد عبده: يمثل الجيزة والصعيد.

أسماء حجازي: تمثل الجيزة والصعيد عن محافظة سوهاج.

محمد عبدالحفيظ: يمثل غرب الدلتا.

وكان المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن أن لجان تلقي طلبات الترشح تلقت عدداً من القوائم بنظام القوائم تحت مسمى "القائمة الوطنية من أجل مصر" في القطاعات المختلفة، استعداداً لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة.

