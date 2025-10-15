وزير الري يبحث مع مسئول من ليبيريا سبل التعاون في قطاع المياه

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بجورج دبليو كية يارنجو، الرئيس التنفيذي للجنة الوطنية للمياه والصرف الصحي بدولة ليبيريا، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في إدارة الموارد المائية، في إطار فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه.

وأكد الوزيران، خلال اللقاء، على عمق العلاقات المتميزة بين مصر وليبيريا في مختلف المجالات، وبخاصة في قطاع المياه، مشددين على أهمية تبادل الخبرات والأفكار لتعزيز جهود إدارة المياه ومواجهة تحديات التغير المناخي في البلدين.

وأشار الدكتور هاني سويلم، إلى دور مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA) في تقديم دورات تدريبية متخصصة للشركاء الأفارقة، بهدف تمكين المتخصصين في الدول الإفريقية من مواجهة التحديات المتعلقة بالمياه والمناخ، وتعزيز القدرات الفنية والإدارية في هذا القطاع الحيوي.

وأكد الوزير، على استمرار مصر في دعم الدول الإفريقية من خلال نقل الخبرات والتجارب الناجحة في إدارة الموارد المائية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية.

