"الشراء الموحد" وشركة صينية تبحثان تطوير منظومة الجراحة الروبوتية

عقدت الهيئة المصرية للشراء الموحد اجتماعًا مع شركة MEDPOT الصينية لبحث سبل التعاون في مجال الأنظمة الطبية الحديثة.

في إطار سعي الهيئة المصرية للشراء الموحد لتعزيز وتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر.

واستعرضت شركة MEDPOT، خلال الاجتماع، أحدث منتجاتها في مجال الجراحة الروبوتية، حيث شدد الأستاذ الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة، على أهمية توفير عدد من الروبوتات الجراحية في المستشفيات المصرية، بالإضافة إلى إنشاء مركز تدريب متخصص لتأهيل الجراحين على استخدام هذه التقنيات المتقدمة، مع دراسة إمكانية تصنيع الآلات والأدوات الجراحية الخاصة بالجراحة الروبوتية محليًا داخل مصر.

كما قدمت الشركة عرضًا تفصيليًا لمستلزماتها الأخرى، والتي تشمل أجهزة القلب والمخ والأوعية الدموية، ومنظمات ضربات القلب، وجهاز الإيكمو المتنقل، مؤكدة رغبتها في تسجيل منتجاتها بالسوق المصري والمساهمة في دعم القطاع الصحي.

وتفقد ممثلو MEDPOT المخازن الاستراتيجية الجاري تنفيذها، وأعربوا عن رغبتهم في المشاركة بالمشروع الوطني من خلال إنشاء مخزن لوجستي إقليمي تابع للشركة ضمن منظومة المخازن الاستراتيجية.

وأكدت الهيئة المصرية للشراء الموحد أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري.

اقرأ أيضاً:

نتيجة القبول وموعد الامتحان الإلكتروني لمسابقة معلم رياض أطفال بالأزهر

مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أراضٍ بالدولار لعدد من الشركات