وزير الري: مشروع مصري عربي مشترك لتحلية المياه والإنتاج الكثيف للغذاء

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة بعنوان تحلية المياه لأغراض الري، التي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تحت مظلة مبادرة AWARe، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه.

حضر الجلسة شيتوسى نوجوشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور محمد بيومي، خبير البيئة بالبرنامج.

وأشاد الدكتور سويلم خلال كلمته بالتعاون القائم بين وزارة الموارد المائية والري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب شركاء التنمية، في إعداد دراسات الجدوى ووثيقة مشروع تحت مظلة مبادرة AWARe.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى تنفيذ تعاون مشترك بين مصر والأردن وتونس والمغرب في مجال تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء.

وأشار وزير الري إلى نجاح الوزارة مؤخرًا في حشد الدعم الدولي نحو أهمية التحلية كأحد الاتجاهات المستقبلية في إدارة الموارد المائية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما لفت إلى بدء إعداد مناطق تجريبية لتطبيق تقنيات تحلية المياه بدرجات مختلفة من الملوحة، مع العمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات بالدول العربية.

وأكد أن قطاع المياه في مصر يواجه تحديات متزايدة نتيجة النمو السكاني والتغيرات المناخية، ما يتطلب حلولًا مبتكرة تشمل التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والاتجاه نحو التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كخيار استراتيجي لمواجهة أزمات المياه والغذاء عالميًا.

وشدد الوزير على ضرورة التوسع في الدراسات البحثية لتقليل تكلفة التحلية وتحسين الجدوى الاقتصادية لاستخدام المياه المحلاة في الزراعة، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ محطات تحلية لامركزية على شبكة المصارف الزراعية لزيادة كميات المياه المعالجة.

وأكد وزير الري على أهمية تحديد المحاصيل الزراعية التي يمكن زراعتها بالمياه المحلاة بناءً على البصمة المائية لكل محصول، بما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي واستدامة مشروعات التحلية في مصر والمنطقة.

