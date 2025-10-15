قرار حكومي جديد بشأن طلبات التصالح في مخالفات البناء - تفاصيل

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير، على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025.

كان علّق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته في قمة شرم الشيخ للسلام التي أشاد فيها بانخفاض معدلات الجريمة في مصر، مؤكدًا أن تلك الإشادة تمثل شهادة عالمية على حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها البلاد، وتُعد فرصة ذهبية لدعم الترويج السياحي لمصر عالميًا.

وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء: "مجرد إن رئيس أكبر دولة في العالم بيقول ويشيد بانخفاض معدلات الجريمة في مصر وإن مصر بتتمتع بأعلى معدلات الأمان وربنا يديمها علينا ويحفظها من أي تهديد، فده في حد ذاته دعاية كبيرة جدًا لا تقدر بثمن للأوضاع في مصر".

وأوضح أن تلك الشهادة الصادرة من رئيس دولة كبرى تمنح مصر دعمًا معنويًا وسياسيًا كبيرًا، وتُظهرها كوجهة آمنة للمستثمرين والسياح على حد سواء.

