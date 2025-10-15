إعلان

135 مرشحًا تقدموا بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس النواب بقنا

كتب : مصراوي

05:50 م 15/10/2025

مجلس النواب

قنا - عبدالرحمن القرشي:

ارتفع إجمالي عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم لخوض انتخابات مجلس النواب بمحافظة قنا إلى 135 مرشحًا في مختلف الدوائر الانتخابية بالمحافظة، وذلك مع اقتراب موعد غلق باب الترشح خلال الأيام المقبلة.

وسجّلت دائرة نجع حمادي ودشنا والوقف أعلى عدد من المرشحين بواقع 39 مرشحًا، تلتها دائرة أبوتشت بـ 35 مرشحًا، ثم دائرة بندر ومركز قنا بـ 33 مرشحًا، فيما جاءت دائرة قوص وقفط ونقادة في المرتبة الأخيرة بـ 28 مرشحًا.

وشهد اليوم الأخير لتلقي طلبات الترشح إقبالًا كبيرًا من المرشحين على مقار اللجان الانتخابية في مختلف الدوائر، وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان سير العملية بسلاسة وانتظام.

انتخابات مجلس النواب بقنا 135 مرشح لمجلس النواب بقنا انتخابات مجلس النواب 2025

